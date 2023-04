Serie A, 10 squalificati nella 29a giornata

Ecco i sostituti, squadra per squadra, di chi sarà costretto a saltare il prossimo turno di campionato



Roma, 4 apr. – Sono dieci i calciatori che per squalifica salteranno la giornata numero 29 di campionato, che partirà venerdì alle 17 con l’anticipo tra Salernitana e Inter all’Arechi.

Ecco l’:Kean, Toloi, Amrabat, Depaoli, D’Ambrosio, Caprari, Murillo, Pereyra, Blin e Tonelli.

Nell’Inter mancherà D’Ambrosio contro la Salernitana, mister Inzaghi potrebbe confermare il trio formato da Bastoni, Acerbi e Darmian in difesa anche se di mezzo c’è la sfida di Coppa Italia contro la Juventus che, dal canto suo, in campionato sabato contro la Lazio dovrà fare a meno dello squalificato Kean e allora potrebbe ritrovare posto .

Squalificato Toloi nell’Atalanta, Gasperini dovrebbe schierare Demiral in difesa contro il Bologna. Mister Italiano nella Fiorentina sabato contro lo Spezia consegnerà a Mandragora le chiavi della regia, complice l’assenza di Amrabat. Nel Verona ritroverà spazio Doig sulla fascia sinistra al posto dello squalificato Depaoli.

In Udinese-Monza mancheranno Pereyra da un lato e Caprari dall’altro: nei padroni di casa dovrebbe trovare spazio Success, smaltita l’influenza, mentre negli ospiti ecco Mota in attacco al posto dell’ex Verona. Out Murillo nella Sampdoria, al suo posto Stankovic rilancerà Nuytinck. Nel Lecce in mediana Maleh prenderà il posto dello squalificato Blin. Infine squalificato Tonelli nell’Empoli dopo l’espulsione rimediata dalla panchina per proteste ieri, mister Zanetti in difesa confermerà Ismajli al centro.

Fantacalcio.it per Adnkronos

(Adnkronos)