Progetto POSSO LAVORARE?!

Si chiama POSSO LAVORARE?! il progetto promosso dall’IPA MEDIO BRENTA assieme ai 17 COMUNI aderenti al coordinamento in collaborazione con le forze sociali ed imprenditoriali del territorio e il Centro dell’Impiego di Cittadella.

OBIETTIVO: avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso tirocini estivi presso le aziende dell’Alta Padovana per una durata di 3 mesi. Questi potranno essere svolti presso Aziende private (o Enti pubblici). Prevista un’indennità di partecipazione per il tirocinante che può essere di 450,00 € in caso di tempo pieno (40 ore) e di 315,00 € nel caso di part time (20 ore). Garantita la copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile. L’inserimento in azienda sarà preceduto da corsi di formazione sulla sicurezza di 4 ore per quello base e di 8 ore a cura dell’Enaip di Piazzola sul Brenta secondo modalità da definire sulla base delle candidature.

DESTINATARI: ragazzi/e dal 15 anni in su frequentanti le scuole superiori (Il/la tirocinante deve compiere i 16 anni nel corso del 2023, ovvero essere nato a partire dal 2007 – o 2005/2006 – e aver svolto 10 anni di scuola).

In allegato, l’informativa completa.

(Comune di Cittadella)