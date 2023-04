Micron Semiconductor Italia: Sergio Giordani e Paola Berto hanno incontrato i lavoratori del sito padovano

Il presidente della Provincia di Padova, nonché sindaco della città, Sergio Giordani e la Consigliera provinciale Paola Berto hanno fatto visita ai lavoratori della Sede di Padova di Micron Semiconductors Italia.

L’incontro si è svolto all’aperto, nello spazio antistante l’edificio in sottopassaggio Saggin, adiacente alla sede della Provincia di Padova presso la Cittadella della Stanga.

Il Sindaco ha portato la propria solidarietà ai lavoratori, che hanno spiegato come la realtà di Padova abbia trainato in maniera considerevole la tecnologia e i prodotti Micron degli ultimi anni, esprimendo il loro più sentito rammarico per la decisione dell’Azienda.

“Ringraziamo sentitamente il Presidente Sergio Giordani e la Consigliera Paola Berto per la solidarietà e la sensibilità ci hanno dimostrato oggi con la loro visita che ci fa sentire la vicinanza delle istituzioni e del territorio verso la nostra situazione. Comprendiamo e concordiamo la loro posizione in merito alla difficoltà di comprendere e di accettare le scelte irrazionali dell’Azienda che porterebbero alla perdita per la città di Padova di un riferimento tecnologico di primaria eccellenza.” Hanno dichiarato i delegati a nome dei lavoratori in accordo con i funzionari della Fiom e della Uilm presenti all’incontro.

Sergio Giordani, Presidente della Provincia: “Micron Technology è una azienda del settore IT molto importante, considerata una tra le 5 aziende produttrici di semiconduttori al mondo. Ovviamente la chiusura del sito produttivo di Padova mi preoccupa, innanzitutto per i lavoratori, ai quali è prospettato il trasferimento in città lontane, ma anche per la città che perderebbe un’azienda importante proprio in un settore che attira imprese a Padova. La Provincia e il Comune non hanno possibilità di intervenire direttamente sulla decisione, per cui adesso incontreremo l’amministratore delegato dell’azienda per capire se si può fare qualcosa che possa far rivedere questa posizione”.

Paola Berto, Consigliera delegata allo sviluppo economico: “Come Amministrazione Provinciale non abbiamo molto potere nel merito, sicuramente cercheremo, per quanto nelle nostre possibilità, di preservare la presenza di questa azienda di eccellenza nel nostro territorio, e di tutelare i lavoratori coinvolti dalla decisione di chiudere il sito produttivo di Padova.”

(Provincia di Padova)