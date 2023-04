Lavori usuranti, domande riconoscimento entro il 1° maggio

Il primo maggio 2023 scade il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nel corso dell’anno 2024.

La domanda intesa a ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali. I nostri uffici territoriali Epaca Padova sono a disposizione per ulteriori informazioni e per la preparazione delle domande.

(Coldiretti Padova)