Vinitaly, Salento presenta il suo progetto di rigenerazione agroalimentare

Il 2 aprile la presentazione del programma di rilancio dell’agricoltura jonico-salentina



Roma, 31 mar. – Durante la giornata di inaugurazione della 55a edizione di Vinitaly, la manifestazione di riferimento dedicata al mondo del vino che dal 2 al 5 aprile trasforma Verona in crocevia internazionale per professionisti del settore, stampa e appassionati, è prevista la conferenza stampa di presentazione del progetto Radici Virtuose, il programma triennale avviato dal Distretto Agroalimentare Jonico Salentino (Dajs) e finanziato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) a favore dei Consorzi di Tutela dei vini Primitivo di Manduria Dop, Salice Salentino Dop, Brindisi Dop e dell’Olio Igp Puglia.

L’incontro, i cui lavori sono coordinati dal Dajs, è in programma per domenica 2 aprile alle 16 presso l’Area Istituzionale della Regione Puglia e vede la partecipazione dei rappresentati istituzionali del Masaf e della Regione Puglia, dei Presidenti dei quattro Consorzi di Tutela e dei responsabili dei fornitori dei servizi di comunicazione e promozione – Gambero Rosso, Hnrg e Waymedia – per illustrare gli obiettivi del progetto, raccontare le attività realizzate fino ad ora e anticipare le iniziative future. Radici Virtuose nasce come programma di rigenerazione agricola post Xylella Fastidiosa con l’intento di rilanciare un territorio martoriato, valorizzando e promuovendo due eccellenze della filiera agroalimentare della Puglia, nonché due prodotti simbolo dell’italianità del mondo: l’olio extravergine d’oliva e il vino.

In particolare, il progetto prevede lo sviluppo di una serie di interventi a favore della valorizzazione diffusa dell’olio a indicazione geografica protetta “Puglia” e dei vini a denominazione di origine protetta “Primitivo di Manduria”, “Salice Salentino” e “Brindisi”, quali ambasciatori di un sistema produttivo che favorisce l’economia del territorio, tutela l’ambiente e sostiene la coesione sociale dell’intera comunità e che intende promuoversi come fucina di eccellenze presso tutti gli operatori della filiera agroalimentare.

Dall’istituzione del progetto ad oggi il DAJS, in collaborazione con i quattro Consorzi di tutela e accompagnato dalla consulenza di partner strategici di valore internazionale, ha dato vita a importanti iniziative di informazione, promozione e divulgazione, quali incontri di approfondimento sul territorio, eventi itineranti ed esperienze di degustazione, il tutto veicolato attraverso un sito web sempre aggiornato e canali social dedicati.

Vinitaly è l’occasione per mettere in luce il prezioso contributo dei progetti di investimento dei quattro Consorzi nel rilancio dell’immagine di un intero comparto, quello dell’agricoltura jonico-salentina, che è stato in grado di reagire al dramma della Xylella Fastidiosa e rinnovarsi grazie a una nuova vocazione, in equilibrio tra produzioni agricole, paesaggio, ambiente, turismo, cultura e storia.

Con l’obiettivo, tanto ambizioso quanto concreto, di sostenere le imprese e i consorzi delle tre province di Lecce, Brindisi e Taranto e accrescere l’attrattività dell’olio IGP Olio di Puglia, e dei vini DOP Primitivo di Manduria, Salice Salentino e Brindisi, e dei loro territori di origine, le prossime iniziative di respiro internazionale previste dal programma coinvolgeranno celebri chef, giornalisti e opinion leader e si impegneranno a diffondere le caratteristiche qualitative organolettiche e nutrizionali di questi prodotti ambasciatori della salentinità nel mondo.

