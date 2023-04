Home Notizie EaSTEr Cup 2023 – torneo internazionale femminile di pallavolo

I giorni 7 e 8 aprile si svolgerà la EaSTEr Cup 2023, torneo internazionale femminile di pallavolo under 13 – 15- 19 a cura dell’Associazione Sportiva BP Team.

Per tutte le informazioni si invita a scaricare la Brochure presente in allegato.

Per informazioni:

[email protected]

Maurizio – 393 982 6514

BROSHURE EASTERCUP 2023

Allegato formato pdf

Scarica

Condividi su:

(Comune di Este)