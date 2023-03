Manageritalia Toscana e Aleteia-Ets insieme per aumentare benessere e qualità del lavoro

Firenze, 30 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Promuovere una nuova cultura aziendale che migliori le relazioni interpersonali e l’organizzazione dei luoghi di lavoro favorendo un clima di benessere individuale e di welfare all’interno della comunità economica e produttiva. Questo l’obbiettivo del protocollo di collaborazione firmato oggi dal presidente di Manageritalia Toscana Riccardo Rapezzi e quello di Aleteia-Ets, Simone Stefani.

“Questa collaborazione – spiega Riccardo Rapezzi, presidente Manageritalia Toscana – è un ulteriore passo della nostra associazione verso l’obiettivo di supportare, attraverso i manager associati sul territorio toscano, una trasformazione del lavoro volta a portare produttività e benessere in azienda nonché a modificare radicalmente i modelli organizzativi e di gestione delle risorse umane. Chi se non i manager che guidano le aziende possono sviluppare una nuova cultura e iniziative volte a portare questi cambiamenti non solo nella propria azienda ma anche in tutte le organizzazioni del nostro territorio”.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara Simone Stefani, presidente di Aleteia – di poter collaborare con Manageritalia Toscana che ha dimostrato una grande sensibilità sul tema del benessere e della qualità della vita aziendale, in accordo con la prospettiva della nostra mission pone al centro il miglioramento delle relazioni e della vivibilità, considerando che produttività e benessere aziendale sono direttamente collegate alla qualità delle relazioni interne”.

Al centro dell’accordo, sottoscritto questa mattina, il protocollo di certificazione della policy di conflict management delle organizzazioni denominato conflict-positive organization (cpo), che garantisce standard minimi di qualità di gestione delle risorse umane, basati sui principi del conflict-positive management e rappresenta uno strumento di innovazione sociale e di sostenibilità elaborato da un gruppo di professionisti in collaborazione con Lhwc, ente di certificazione svizzero che opera in Italia.

Manageritalia Toscana promuoverà presso tutti i suoi associati i principi e gli standard qualitativi indicati dal protocollo, affiancata dal lavoro dell’Associazione Aleteia-Ets, realtà che negli anni si è distinta per svolgere attività di consulenza e formazione sulla certificazione di conflict-positive organization (cpo).

L’iniziativa posta in essere da Manageritalia Toscana e da Aleteia-Eets supporta anche il Piano nazionale di resilienza e ripresa (Pnrr) nei suoi obiettivi di rilancio della crescita economica sostenibile e duratura attraverso investimenti e riforme inerenti vari temi, tra cui la transizione digitale, la ricerca per la produttività intelligente e sostenibile, la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e la coesione sociale.

(Adnkronos)