Rubano: “Fattore famiglia”: voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia

A partire dal 01/04/2023 è possibile presentare la domanda per il voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia 0-3 anni riconosciuti dalla Regione del Veneto.

DOMANDA ON LINE: dal 01/04/2023 al 15/05/2023 collegandosi al sito: https://www.nuovoff.it/Default.aspx



e cliccando su “Speciale Voucher Nidi – Regione Veneto”

La Regione del Veneto ha previsto un contributo minimo di € 400,00 e uno massimo di € 800,00 per minore per la frequenza dei servizi 0-3 anni, in funzione dell’applicazione del “Fattore Famiglia”. Il “Fattore Famiglia” è uno strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali delle famiglie che accedono alle prestazioni sociali introdotto dalla legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.

REQUISITI: