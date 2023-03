Este: Siccità. Ordinanza della Regione Veneto N. 20 del 14.03.2023

Home Notizie Siccità. Ordinanza della Regione Veneto N. 20 del 14.03.2023

La mancanza di precipitazioni significative e le alte temperature hanno ostacolato la ricostituzione delle riserve di risorsa idrica costituite da falde e depositi nivali e a soffrire sono soprattutto le falde che in questo periodo dell’anno dovrebbero rimpinguarsi con le piogge autunnali e che invece sono ai minimi rispetto alle medie del periodo.

Purtroppo anche quest’anno sta mostrando segnali preoccupanti in termini di eventi climatici estremi e e livelli di siccità. Laghi e fiumi sono in forte sofferenza, quasi in secca come la scorsa estate, mentre in montagna è scarsa la neve accumulata.

Con Ordinanza n. 20 del 14.03.202, allegata in copia, prendendo atto della carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione Veneto, sono state disposte alcune misure volte a tutelare la risorsa idrica e proposte e proposte alcune azioni all’attenzione degli Enti competenti, in relazione all’aggiornamento dello stato di severità idrica.

Considerato che il 22 marzo è stata la giornata mondiale dell’acqua e per l’Italia questo è il secondo anno consecutivo a forte rischio siccità, la Provincia di Padova ha inviato una serie di raccomandazioni sulla responsabilità comune del consumo dell’acqua in modo più responsabile e sostenibile.

Si invitano pertanto tutti i cittadini all’uso accorto della risorsa idrica, per limitarne gli utilizzi agli usi potabili e domestici, promuovendo una serie di buone pratiche e comportamenti da adottare per evitare lo spreco dell’acqua, quali:

controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici ed irrigui, anche attraverso il proprio contatore con i rubinetti chiusi e gli elettrodomestici spenti, al fine di individuare eventuali perdite occulte;

usare dispositivi per il risparmio idrico quali i frangigetto per rubinetti e lo scarico differenziato;

attrezzare i sistemi irrigui del verde con irrigazione a goccia e con sistemi temporizzati e sensori di umidità, programmandone l’attività al crepuscolo;

utilizzare lavatrici e lavastoviglie sempre in pieno carico, dosando correttamente il detersivo;

preferire per l’igiene personale l’uso della doccia, in alternativa al bagno e chiudere il rubinetto durante lo shampoo;

non far scorrere in modo continuo e inutilmente l’acqua durante l’uso di igiene personale;

riutilizzare l’acqua del lavaggio della frutta e della verdura o l’acqua piovana per innaffiare le piante;

non sprecare l’acqua potabile per riempimento di fontane, zampilli, etc., non dotati di sistemi di ricircolo.

Ricordiamoci che l’acqua è la risorsa più vitale e fragile che ci sia e per questo va tutelata.

