Bagnaia “Serve chiarezza su sicurezza e sanzioni”

TERMAS DE RIO HONDO (ARGENTINA) (ITALPRESS) – “Sono molto curioso di iniziare a girare qui perchè l’anno scorso non siamo stati particolarmente competitivi ma nel corso della stagione ci siamo ripresi. Non abbiamo mai vinto qui in Argentina. Quest’anno dovremo verificare il nostro potenziale, se c’è saremo davanti”. Così il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, nella conferenza stampa di presentazione del Gp d’Argentina. “Probabilmente pioverà il primo giorno e la pista sarà completamente bagnata e perciò sembra che sarà molto sporca – continua il ducatista – Noi cercheremo di fare del nostro meglio, vedremo come partire. Mancheranno dei piloti? Marquez ed Olivera spero di vederli presto. Devo concentrarmi su chi c’è e non su chi non c’è poichè è molto facile perdere punti in campionato. Bezzecchi? Lottiamo insieme, ci alleniamo insieme, vedere un suo bel risultato è una cosa bella”, aggiunge Bagnaia. Che tornando sui fatti di Portimao, aggiunge: “Ad ogni modo chiederei maggior chiarezza sul sistema delle sanzioni e sulla sicurezza. Lo scorso anno, a Misano, ho avuto una penalità che non mi aspettavo perchè è molto difficile quello che dobbiamo fare. Devono essere più chiari”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).