Partita sul Canale 814 di Sky la rubrica “Sorelle di Sport”

ROMA (ITALPRESS) – E’ partita oggi sul Canale 814 di Sky, con il sostegno di OINP – l’Osservatorio italiano degli enti No Profit, la nuova rubrica “Sorelle di Sport” condotto da Erika Morri founder di Wo*men’s sport land of freedom. Tutti i mercoledì alle 14.00 Morri ascolterà le storie straordinarie delle campionesse plurimedagliate dello sport olimpico e paralimpico per capire se nel loro percorso hanno incontrato “sorelle” capaci di aiutarle o, se loro stesse, sono state protagoniste di storie di sorellanza. Oggi il debutto con Silvia Salis, ex atleta professionista del Gruppo sportivo Fiamme Azzurre e della nazionale italiana. Nella disciplina del lancio del martello ha vinto dieci titoli italiani tra invernali (6) e assoluti (4) e i Giochi del Mediterraneo del 2009. Ha anche partecipato ai Giochi olimpici di Pechino 2008 e Londra 2012. Già Consigliere nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, nel 2017 è stata eletta componente del Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) di cui è vice-presidente vicario da maggio 2021, prima donna in assoluto a ricoprire questo ruolo. E’ autrice del libro “La bambina più forte del mondo” (Salani Editore), i cui proventi sono stati devoluti all’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova. Seguiranno Giusy Versace, Josefa Idem, Katia Serra, Annalisa Minetti e tante altre ancora per innescare un circuito inter generazionale virtuoso fino a domandare alle giovani atlete “di completare il circolo” condividendo online i propri momenti di sostegno vissuto nel quotidiano. Obiettivo: un telegiornale delle buone notizie facendo diventare diventare virali le “buone azioni” a partire dal mondo dello sport per poi allargarsi in tutti i settori.

– Foto Image –

(ITALPRESS).