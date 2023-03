La carica dei 102: LEGO riciclati per abbattere le barriere architettoniche

E’ una chiamata ufficiale a tutti i 102 comuni della provincia di Padova, una call to action rivolta anche ai privati, per invitare a riciclare i mattoncini LEGO con i quali costruire rampe colorate e abbattere le barriere architettoniche.

L’iniziativa è realizzata dai Talents, cinque giovani padovani con il disturbo dello spettro autistico. Il nuovo progetto è stato illustrato da Vincenzo Gottardo, vicepresidente della Provincia di Padova, dai Talents di Padova Enrico Balestra, Nicola Barzon, Ludovico Lancia, Enrico Ortile e Alessandro Padrin, da Sebastiano Rizzardi, coordinatore progetto Talents, da Fabiana Iannone, psicologa e responsabile comunicazione Talents e da Giovanna Rossi Sindaco di Selvazzano Dentro.

“L’’idea è quella di tenere insieme gioco, arte e lavoro – ha detto Vincenzo Gottardo – valorizzando le capacità dei Talents. Oggi infatti vogliamo invitare tutti i 102 Comuni del territorio ad aderire a questa iniziativa e sollecitare quante più persone possibile a raccogliere i mattoncini LEGO magari dimenticati o non più utilizzati, per costruire rampe colorate che abbattano le barriere architettoniche. L’iniziativa inoltre potrebbe diventare anche un progetto pilota non solo a livello locale, ma anche nazionale. Si tratta di uno splendido progetto in cui si fondono l’inclusività e l’economia circolare. Spero davvero che la nostra provincia di Padova possa ottenere ampio riscontro da tutto il territorio”.

L’idea è nata nel 2020, dopo il lockdown, quando i Talents sono stati sollecitati a far emergere la loro creatività e le loro passioni. Chi si è dimostrato abile nella scrittura, chi nella voglia di viaggiare, di esplorare, chi con i LEGO. Ma non basta la creatività, il progetto vuole essere sostenibile e creare idee o iniziative che possano realizzare una dimensione professionale e lavorativa. Al momento sono già state costruite otto rampe di LEGO, i mattoncini per i Talents vengono raccolti in diversi Comuni in tutto il Veneto: da Padova a Selvazzano, da Noale a Recoaro Terme, Rubano, Albignasego e Conselve.

“Le rampe colorate – ha concluso Vincenzo Gottardo – sono soprattutto un chiaro esempio di come, nonostante le difficoltà, si possa creare un mondo diverso più autentico e inclusivo. A volte basta davvero poco per ottenere un risultato incredibile: una difficoltà, qualche mattone e una buona idea”.

Enrico Balestra, 28 anni, un giovane con lo spettro dell’autismo, è diventato famoso riciclando mattoncini LEGO con cui costruisce rampe colorate, per illuminare tante disabilità che spesso sono in ombra o dimenticate. Enrico sta svolgendo un tirocinio seguito dal Servizio di Integrazione Lavorativa dell’ULSS 6 di Padova, nell’ambito di un laboratorio di comunicazione, il Talents Lab (www.talentslab.it) coordinato da Sebastiano Rizzardi con la collaborazione di Erika Bragato e Fabiana Iannone.

La scommessa non è ancora vinta, ma le rampe colorate e riciclate stanno aprendo opportunità insperate e la possibilità di un mondo più inclusivo.

CALL TO ACTION: CHE FARE?

– Ricicla mattoncini LEGO, noi ti aiuteremo a costruire la rampa di LEGO per la tua città

– Aiutaci a raccontare il progetto Habile alle aziende per costruire insieme realtà più inclusive adempiendo alla legge 68/99 con i nostri servizi per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità

– Fai una donazione alla cooperativa sociale che coordina il progetto per allargare il gruppo dei Talents.

(Provincia di Padova)