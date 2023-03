Regione Veneto – Avviso pubblico: Voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia – Anno 2023

La Regione Veneto con DGRV 1277 del 18.10.2022 ha dato continuità alla sperimentazione del “Fattore famiglia”, di cui alla legge Regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona, con il fine di sostenere la frequenza dei bambini ai servizi alla prima infanzia riconosciuti dalla Regione Veneto.

DESCRIZIONE:

Contributo minimo di euro 400,00 e massimo di euro 800,00 per minore per la frequenza dei servizi 0-3 anni riconosciuti dalla Regione del Veneto (periodo di riferimento: 01 settembre 2022 – 31 agosto 2023 e per mesi 2 anche non consecutivi).

CHI PUÒ FAR DOMANDA?

cittadini italiani oppure cittadini comunitari oppure cittadini extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno oppure cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria;

chi risiede in uno dei 28 Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_15;

conviventi con il minore, adottato o in affidamento, frequentante, nel periodo 01 settembre 2022 – 31 agosto 2023 e per mesi 2 anche non consecutivi, i servizi educativi all’infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 32/1990, L.R. 22/2002 e L.R. 2/2006 (decreto 67 del 5 agosto 2022 del Direttore U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile – Bur n. 106 del 02 settembre 2022): figlio e genitore/genitore adottivo/genitore affidatario richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune, eccetto il caso in cui la domanda venga presentata dal legale rappresentante per il genitore minorenne o incapace di agire per altri motivi;

chi non ha carichi pendenti ai sensi della L.R. numero 16 dell’11 maggio 2018;

chi ha un valore ISEE ORDINARIO non superiore a euro 20.000,00, di cui al di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2012, numero 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, in corso di validità e che contenga nella sezione “Nucleo familiare” il minore iscritto ai servizi all’infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi delle leggi regionali numero 32/1990, 22/2002 e 2/2006 e di cui al decreto 67 del 5 agosto 2022 del Direttore U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile – Bur n. 106 del 02 settembre 2022

chi non ha già beneficiato del Voucher 2021 per il periodo 01 settembre 2022 – 31 agosto 2023 (di cui alla deliberazione numero 1609 del 19 novembre 2021 della Giunta Regionale).

COME FAR DOMANDA?

Le domande possono essere compilate esclusivamente online dalle ore 8:00 del giorno 01.04.2023 fino alle ore 24.00 del 15.05.2023 attraverso il seguente link:

https://survey.econlivlab.eu/886168?lang=it

SI INVITA INOLTRE A:

tenere a portata di mano l’attestazione ISEE, un documento di identità in corso di validità e i riferimenti del proprio conto corrente bancario (IBAN) per l’eventuale accredito del contributo spettante;

controllare che l’IBAN inserito non sia essere collegato ad un libretto postale o bancario, ma a un conto corrente intestato al beneficiario del contributo;

consultare gli elenchi di cui al decreto 67 del 5 agosto 2022 del Direttore U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, inseriti nella sezione allegati della presente pagina;

conservare il codice ID che verrà rilasciato alla presentazione della domanda.

Per le informazioni complete e l’elenco degli asili nido dell’Alta Padovana riconosciuti, consultare i documenti in allegato.

(Comune di Cittadella)