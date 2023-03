Nella scuola media di Vigodarzere una proposta educativa per contrastare le discriminazioni di genere e diffondere la cultura delle pari opportunità

In via di conclusione presso la scuola media di Vigodarzere la tappa del progetto “Di pari passo…camminando”, promosso dalla Consigliera di Parità Silvia Scordo per contrastare le discriminazioni di genere e prevenire la violenza contro le donne.

L’iniziativa, realizzata con i fondi messi a disposizione dalla Provincia di Padova, ha fatto tappa presso le classi terze della scuola media di Vigodarzere. Con la collaborazione del Centro Veneto Progetti Donna, associazione in prima linea a sostegno delle donne vittime di violenza, si è approfondito il tema Educare alle relazioni contro la violenza. L’obiettivo è di rendere comprensibile a ragazze e ragazzi il fenomeno della violenza contro le donne, decostruirne la strutturalità e definire le diverse forme in cui si manifesta, con un focus particolare sulla violenza psicologica.

“E’ di fondamentale importanza – commenta la Consigliera di Parità Silvia Scordo, che ha ideato e lanciato il progetto nel 2022 – far riflettere e sensibilizzare le nuove generazioni sulla violenza di genere, non solo quella fisica o sessuale, ma anche quella psicologica, strettamente connessa al tema delle relazioni e dell’affettività. Come fondamentale è lavorare sul linguaggio, spesso strumento più o meno consapevole di violenza: stereotipi sessisti, apprezzamenti, fischi, appellativi sono spesso e superficialmente considerati innocui mentre invece sono episodi di discriminazione e aggressione”.

La Consigliera provinciale con delega alla Transizione digitale e all’U.R.P. Monica Cesaro, che ha contribuito alla realizzazione del progetto, ribadisce: “Ho fin da subito sposato le finalità di questa iniziativa, convinta che si debba lavorare per prevenire e combattere la violenza di genere anche attraverso la promozione di comportamenti responsabili nell’uso dei social network, in particolare da parte delle giovani generazioni. Come tutti i Comuni, Vigodarzere non è esente da atti di bullismo in tutte le fasce di età, ecco perché trovo questo progetto molto educativo per le giovani generazioni, il rispetto è la base fondamentale per ogni tipo di rapporto“.

Conclude la Presidente del Centro Veneto Progetti Donna, Mariangela Zanni: “ Il progetto realizzato a Vigodarzere Educare alle relazioni contro la violenza, è stato un percorso strutturato e arricchente, sviluppato in 3 incontri di 2 ore per ciascuna classe. Da anni entriamo nelle scuole con la certezza che affrontare il tema della violenza sulle donne attraverso specifici percorsi, fornendo a studenti e studentesse strumenti per riconoscerlo, sia la strada giusta da percorrere.”

(Provincia di Padova)