JENNY MARZOLLA NUOVA RESPONSABILE DONNE IMPRESA COLDIRETTI ROVIGO

COLDIRETTI ROVIGO: JENNY MARZOLLA NUOVA RESPONSABILE DONNE IMPRESA

Salvan “L’agricoltura vede sempre più donne. Ormai c’è equivalenza dei ruoli, il genere non fa più distinzione”

Jenny Marzolla, classe 1985 di Papozze è la nuova responsabile di Coldiretti Donne Impresa Rovigo. Assieme a Jenny Marzolla sono anche state nominate Cecilia Barison e Roberta Pellegrini, entrambe vice responsabili provinciali Donne Impresa e che faranno parte del coordinamento regionale di Coldiretti Donne Impresa Veneto. Il rinnovo delle cariche del movimento Donne Impresa è il primo in casa Coldiretti Rovigo; infatti, in questo 2023, ci saranno i rinnovi di tutte le figure sindacali dell’associazione che riunisce gli agricoltori.

Chi è Jenny Marzolla. L’ “Agricola Marzolla” è una tipica piccola azienda agricola polesana, dove la tradizione della terra si è susseguita per generazioni. Jenny è diventata titolare solo nel 2021, rappresenta la quinta generazione. “Anche se nata e cresciuta tra gli agricoltori e sempre presente nel dietro le quinte, pensavo di voler fare tutt’altro nella vita – si racconta Jenny -. Ho studiato, mi sono laureata in Economia, ma a volte la vita fa giri immensi e poi sceglie per te e ti riporta sulla strada alla quale probabilmente eri destinata. L’azienda era nata nel secolo scorso come conduttrice di bestiame, ma negli anni abbiamo cambiato indirizzo e oggi ci concentriamo sulla produzione frutticola e di orticole, con la supervisione di mio padre e i suoi insegnamenti quotidiani. Conferiamo al mercato Ortofrutticolo di Padova, ad alcuni commercianti e vendiamo direttamente al Mercato di Campagna Amica. Mi sto dedicando al recupero del prodotto invenduto e alla sua trasformazione producendo succhi di frutta e confetture. Penso ogni giorno a “creare” qualcosa di nuovo, qualcosa per innovare e far crescere la mia piccola azienda. Sono orgogliosa di essere un’imprenditrice agricola, mamma e futura moglie”.

Il passaggio di testimone. In questi ultimi 5 anni il movimento Donne Impresa ha creato e partecipato a numerose iniziative ed eventi in collaborazione con il territorio, con le comunità, tessendo relazioni nuove e rinforzandone di vecchie. La rappresentante uscente Cecilia Barison ha raccontato il percorso del quinquennio 2018-2023 e si è congratulata per l’arrivo di Jenny alla conduzione del gruppo delle donne di Coldiretti Rovigo augurandole buon lavoro e di raccogliere tutte le soddisfazioni provate durante il suo operato. “Sono tanti i ruoli sindacali oggi ricoperti da donne – ha commentato Carlo Salvan – ma la cosa non ci deve più stupire. Ormai c’è equivalenza dei ruoli, il genere non fa più distinzione. In realtà sono numerose le donne già presenti nel nostro consiglio provinciale e animano attività come mercati, lezioni nelle scuole, eventi e manifestazioni, sono sempre in prima linea. Le donne sono espressione dell’agricoltura in generale da tantissimi decenni, delle tantissime attività connesse all’sparse sul territorio e attive, anche grazie a Coldiretti, in percorsi multidisciplinari”.

(Coldiretti Padova)