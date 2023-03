Secondo impegno domani a Taranto nei preliminari PlayOff 5° posto

I bianconeri saranno impegnati domenica 26 a Taranto per affrontare la Gioiella Prisma nel secondo impegno dei preliminari Playoff 5° posto. I pugliesi sono reduci dalla sconfitta contro Cisterna, mentre Padova ha conquistato 3 punti proprio nella trasferta contro i pontini.

Appuntamento alle 15.30 (diretta VolleyballWorld.tv).

CONTINUITÀ. “Ci stiamo allenando con la stessa serietà che abbiamo avuto durante la regular season – ha detto Matteo Lelli – l’unica differenza che c’è adesso è che non c’è la pressione di doverci salvare a tutti i costi. A Cisterna abbiamo fatto una buona gara e vogliamo ripetere la stessa prestazione anche contro Taranto. Per loro è la prima gara in casa dopo essersi salvati e vorranno fare bella figura davanti al loro pubblico, noi andremo in Puglia con la mente sgombra e proveremo a portare a casa il risultato”.

STAGIONE. “Per prima cosa sono molto contento che la squadra abbia raggiunto l’obiettivo – continua continua il libero bianconero – Poi è chiaro che sono felice anche a livello personale perché ho esordito le miglior campionato del mondo. I primi minuti li ho fatti con Piacenza, ma ero tranquillo, soddisfatto per aver avuto l’opportunità, ma ero abbastanza tranquillo. Sono sceso in campo anche a Cisterna e quindi spero di dare continuità nelle prossime partite per dare una mano alla squadra.

LAUREA. “Mi sono laureato da poco nella magistrale di Scienze e tecniche motorie dell’attività motoria preventiva e adattata. E’ un bel traguardo, specialmente perché arrivato durante un anno così intenso e così ricco di cambiamenti”.

PRECEDENTI E ARBITRI DEL MATCH. Sono 16 i precedenti tra Padova e Taranto, i veneti sono avanti nelle vittore (10-6). Padova ha vinto entrambi i match di in Regular Season (3-2 in Puglia, 3-0 alla Kioene Arena). La sfida sarà arbitrata da Serena Salvati (1° arbitro) e Marco Zavater (2° arbitro) mentre l’addetto al videocheck sarà Raffaella Ayroldi.

INFO BIGLIETTI. Sono in vendita da lunedì 20 marzo i biglietti per la gara del 2 aprile contro la Top Volley Cisterna. Per l’occasione gli abbonati 2022/23 potranno accedere gratuitamente alla Kioene Arena presentando il tagliando inviato via mail dalla società (o da Vivaticket) nei giorni scorsi. Anche coloro che hanno riempito la Kioene Arena lo scorso 5 marzo contro Trento possono usufruire di uno speciale codice sconto che ha comunicato la società.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito www.pallavolopadova.com.

Francesco Munari

Ufficio Stampa Pallavolo Padova

(Pallavolo Padova)