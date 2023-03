L’amore nei consulti di cartomanzia

Le complicazioni che intervengono a far crollare un rapporto di coppia generano in chi le vive un tale disorientamento che perfino individui dalla forte personalità si piegano emotivamente di fronte ad un evento così disastroso. Le inquietudini spesso incontrollabili che sorgono da una separazione dal partner, cioè, rappresentano un veleno che si insinua nella propria anima fino a ferirla profondamente. E’ nelle donne che tali tensioni trovano il loro habitat naturale per il fatto che esse vivono il progetto amoroso con maggiore intensità rispetto agli uomini che tradizionalmente e ancora oggi nella evoluta società contemporanea delegano, se è possibile, al mondo femminile l’educazione dei propri figli.

Non è un caso che il tema che ricorre nelle consulenze telefoniche offerte dagli operatori dell’esoterico sia proprio riferibile al dolore che una relazione sulla via del tramonto è in grado di infliggere ai suoi protagonisti. Mossi dal desiderio di correggere scelte errate del passato con la speranza di recuperare l’affetto del partner ormai sentimentalmente distante, coloro che si rivolgono ad un cartomante credono che i suoi suggerimenti potranno essere capaci di illuminare un nuovo percorso di vita.

La lettura dei tarocchi, dunque, costituisce per chi ritiene affidabili i suoi responsi uno strumento irrinunciabile per superare i limiti interpretativi che la ragione ha inutilmente proposto. Certamente tali pratiche non riescono ad essere digerite da quelli che reputano opportuno misurare la loro credibilità attraverso il filtro delle prove scientifiche. Pensare che operatori dell’esoterico siano dotati di una intuizione sovrumana che consente loro di leggere con acume la simbologia delle carte e di predire il futuro si allontana ovviamente dallo loro impostazione razionale. Tuttavia anche nella categoria di cui fanno parte persone colte e teoricamente preparate a risolvere ostacoli ne esistono alcune che cadono nella tentazione di contattare cartomanti al fine di decifrare realtà per loro incomprensibili.

In cosa consiste un consulto di cartomanzia telefonica?

Chi è incline a considerare alcune vicende, estemporanee o perfino generate da una personale responsabilità, per molti aspetti oscure e impenetrabili sente talvolta l’urgenza di provare ad utilizzare metodi conoscitivi che derivano da parametri assolutamente irrazionali. Badare ai consigli che discendono dalla conclusione di consulti di cartomanzia significa appunto cogliere un’interpretazione delle cose che si fonda per alcuni su mere congetture e per altri su elevati poteri di premonizione.

E’ del tutto evidente che sia impossibile che queste posizioni così diverse tra loro riescano a trovare un punto di equilibrio stabile nella dialettica su questo argomento. E’ semmai più facile che la diatriba rimanga sempre accesa e che conduca a delle visioni del mondo radicalmente opposte che continueranno ad alimentare critiche e ingiurie imperiture. Immergendosi invece nella dimensione esoterica è agevole comprendere i motivi che stimolano alcune persone a frequentare cartomanti e a valutare il loro operato come una missione volta a scovare verità nascoste.

Se tale analisi appare a molti ridicola, risulta invece per altri un chiaro segnale delle potenzialità che la mente umana è in grado di regalare ad un individuo per dimostrare l’esistenza di un mondo ancora sconosciuto alla scienza. Peraltro la disperazione che abita coloro che sono scossi da un fallimento affettivo li induce a tentare strade che in una condizione di maggiore lucidità avrebbero evitato. Tra questi vi sono però coloro che convintamente esprimono attraverso una scelta mirata la decisione di attribuire ai tarocchi una impeccabile funzione conoscitiva. Spetterà al cartomante di fiducia portare a termine un compito che si traduce da una parte nell’individuare le cause che hanno provocato il venir meno di una storia d’amore e dall’altra nell’identificare il comportamento più giusto per riconquistare una serenità di coppia da tempo perduta.

Le opinioni di chi gestisce un’impresa che offre una lettura dei tarocchi al telefono