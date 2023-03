Primo Micro-Festival di poesia in lingua spagnola nella Città di Padova

NELLA GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA

1° MICRO-FESTIVAL DI POESIA IN LINGUA SPAGNOLA NELLA CITTÀ DI PADOVA

CONCORSO per studenti delle scuole secondarie di I e II grado della Regione Veneto

“Caro Petrarca, che ne dici dei nostri versi?”

Martedì 21 marzo, nella Giornata Mondiale della Poesia, ha avuto luogo la manifestazione conclusiva del concorso di poesia per studenti delle scuole secondarie di I e II grado della Regione Veneto dal titolo “Caro Petrarca, che ne dici dei nostri versi?”

I membri della giuria hanno avuto il compito di valutare 27 opere provenienti dalla scuola media e 22 dalle scuole superiori.

Una inattesa e numerosa partecipazione che ha evidenziato la varietà formale e tematica delle poesie pervenute, la loro bellezza e schiettezza giovanile.

Commovente come, in epoca di web imperante, vi siano adolescenti che hanno sviluppato tale sensibilità e vena poetica, riuscendo a comunicare in versi le proprie inquietudini o stati d’animo e, cosa più importante, si sono messi in gioco liberando la loro vitalità espressiva e coinvolgimento emotivo. Il tutto in una lingua straniera, lo spagnolo.

La manifestazione si è articolata in due momenti: il primo in Prato della Valle sotto la statua del Petrarca dove ciascun studente ha avuto la possibilità di leggere la propria poesia e il secondo a Palazzo Santo Stefano, sede della Provincia di Padova, dove è avvenuta la premiazione. I primi tre classificati di ogni sezione hanno ricevuto come premio una borsa di studio DELE/SIELE. A tutti i partecipanti è stato consegnato un omaggio e l’attestato di partecipazione valido come credito scolastico.

Nell’ambito della manifestazione, al mattino, una delegazione Cervantes-Aispal ha consegnato un premio all’Istituto “P. F. Calvi” di Padova in quanto scuola che da più anni presenta alunni al DELE.

(Provincia di Padova)