Piazzola S/Brenta: Alienazione di aree verdi di proprietà del Comune di Piazzola Sul Brenta (PD), site in via G. La Pira della Frazione di Vaccarino: FG 50 Mappali 811-813-814

Il Comune di Piazzola sul Brenta, attraverso la Centrale Unica di Committenza (CUC) c/o Federazione dei Comuni del Camposampierese, ha pubblicato un avviso di asta pubblica per l’alienazione di aree verdi di proprietà del Comune di Piazzola Sul Brenta (PD), site in via G. La Pira della Frazione di Vaccarino: FG 50 Mappali 811-813-814.

Importo a base d’asta €. 9.900,00.

Per partecipare all’asta i concorrenti devono far pervenire un plico , sigillato con ceralacca o con nastro adesivo (in modo da impedire che lo stesso possa essere aperto senza che ne resti traccia visibile), e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, entro le ore 12:00 del 17.04.2023 al seguente indirizzo: Centrale di Committenza c/o la Federazione del Camposampierese – Via Corso n. 35 – 35012 Camposampiero (PD).

L’avviso e tutti i documenti sono scaricabili al seguente link: https://www.fcc.veneto.it/ae00725/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/310