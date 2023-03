Este: Comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agisce collettivamente. Uno strumento per la transizione energetica – 27 marzo

Home Notizie Comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agisce collettivamente. Uno strumento per la transizione energetica – 27 marzo

La Regione Veneto, in collaborazione con la Provincia di Padova dedicati alle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) e alle AERAC (Autoconsumatori Energia Rinnovabile Agiscono Collettivamente), organizza presso il Comune di Este l’evento Comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agisce collettivamente. Uno strumento per la transizione energetica.

L’incontro si rivolge ai Comuni, ai professionisti del settore ed ai gestori pubblici di edilizia residenziale pubblica, dalle ore 10.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Este.

Ore 10.00 saluti istituzionali;

Ore 10.30 «Le CER e gli AERAC: il quadro normativo, aspetti energetici e territoriali» a cura della Regione Veneto, Arch. Franco Alberti;

Ore 10.50 «Il ruolo degli enti locali nella valorizzazione delle FER» a cura del Gestore Servizi Energetici (GSE), Dott.ssa Eleonora Egalini;

Ore 11.10 «CER: un’opportunità per gli Enti locali, i benefici per i professionisti e gestori di edilizia residenziale pubblica, i vantaggi per i Cittadini» a cura di ENEA, Dr.ssa Maria Anna Segreto;

Ore 11.30 «Esempi di Comunità Energetiche» a cura di Padova Attiva, Dr. Mattia Maretto;

Ore 11.50 intervento a cura del CEV, Dr. Alberto Soldà;

Ore 12.10 «Come creare una comunità energetica, i passi da seguire» a cura di La Fenice Onlus, Dr. Andrea Sacchetto;

Ore 12.30 spazio alle domande del pubblico;

Ore 13.00 Chiusura dei lavori e saluti.Seguirà light lunch.

Moderatore: La Fenice Onlus, Dr Andrea Grigoletto

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Condividi su:

(Comune di Este)