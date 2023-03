Giornata dei Colli Veneti: il territorio a tavola nei mercati di Campagna Amica Coldiretti

C’è un filo rosso che unisce l’Alta Padovana ai Colli Euganei e alle altre colline venete: è quello delle tipicità e dei sapori della nostra agricoltura, prodotti che nascono nel nostro territorio grazie all’impegno e al lavoro di centinaia di contadini, impegnati oltre che nella coltivazione anche nella promozione del patrimonio enogastronomico locale.

In occasione della Giornata Regionale dei Colli Veneti gli agricoltori di Coldiretti Campagna Amica Padova propongono un itinerario di degustazioni guidate dei prodotti dei Colli Euganei in abbinamento ai vini di qualità che rappresentano il trait d’union con le colline venete. Nel corso della settimana, pertanto, nei principali mercati di Campagna Amica della provincia, sarà possibile conoscere e assaggiare le tipicità dei nostri Colli Euganei, dalla frutta alle confetture, dal miele all’olio extravergine d’oliva, ma anche insaccati e prodotti caseari, il tutto accompagnato dai vini a marchio di qualità del territorio.

Il primo appuntamento con “Il territorio a tavola” sarà a Cittadella, giovedì 23 marzo, dalle 10 alle 12 in piazza Pierobon. Perché la scelta del debutto è caduta proprio su Cittadella? “La risposta è semplice, – spiega Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova – perché a Cittadella è presente uno dei più importati e frequentati mercati di Campagna Amica, attivo da oltre un decennio, per la precisione dal 2011, e ormai punto di riferimento per buona parte dell’Alta Padovana. Ogni giovedì mattina infatti sono centinaia i consumatori che scelgono di fare la spesa a km zero in piazza Pierobon, nel cuore della città murata, grazie alla presenza di un nutrito gruppo di agricoltori che offre il meglio delle tipicità del territorio e di stagione.

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata dei Colli Veneti abbiamo perciò scelto di partire dal cuore del Veneto, per l’appunto da Cittadella, idealmente a due passi dai principali gruppi collinari della nostra provincia e dei territori vicini. Un ringraziamento va agli imprenditori agricoli che ogni settimana animano il mercato di Campagna Amica e che giovedì 23 marzo si mobilitano con le loro eccellenze per far conoscere le bellezze e i sapori delle colline venete.

Il tutto rigorosamente a km zero, l’opposto di quel che succede con l’omologazione dei prodotti agroalimentari che grandi multinazionali vorrebbero imporci, anche attraverso il ricorso al cibo sintetico. Inoltre sappiamo bene quanto la promozione delle specificità di territori come le colline venete, fra le mete turistiche più ricercate, passi proprio attraverso la valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura locale. Fondamentale anche il contributo delle aziende agrituristiche padovane, impegnate in questi giorni a promuovere attraverso l’associazione Terranostra i piatti e le tradizioni culinarie della nostra terra”.

Dopo la tappa di Cittadella le degustazioni con “Il territorio a tavola” proseguono venerdì 24 marzo al mercato di Bresseo di Teolo in collaborazione con l’amministrazione comunale e sabato 25 a Tencarola di Selvazzano, nello storico mercato di Campagna Amica, il primo ad essere inaugurato nella nostra provincia 14 anni fa. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione del Veneto, ai sensi della Legge Regionale 3 agosto 2021, n. 25.​