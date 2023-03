Comune di Padova: domenica 26 marzo sesto appuntamento con le domeniche ecologiche a Padova all’insegna della sostenibilità con attività per famiglie

Domenica 26 marzo 2023 sarà la bicicletta la protagonista indiscussa della sesta delle sette domeniche ecologiche promosse dal Comune di Padova nell’ambito del pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento atmosferico (DGRV n. 238/2021 e DGRV n. 1089/2021) che la Giunta Regionale ha messo in campo per migliorare la qualità dell’aria in tutto il Veneto.

Le misure sono state condivise con i Comuni capoluogo del Veneto e con i Comuni limitrofi che fanno parte dell’agglomerato di Padova, per favorirne l’applicazione uniforme.

Come avvenuto nelle precedenti domeniche ecologiche, il blocco del traffico nell’area perimetrata dalle mura cinquecentesche riguarderà tutte le categorie di veicoli a motore, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 18:30. Nelle strade chiuse al traffico, potranno circolare esclusivamente le auto elettriche, le biciclette e i monopattini. Sono esentati dal divieto i mezzi del trasporto pubblico locale, le auto del servizio di car-sharing e i mezzi di primo soccorso.

Tutte le informazioni sulle deroghe sono consultabili sul sito del Comune di Padova.

Contestualmente alla chiusura al traffico nell’area del centro storico, l’Amministrazione ha deciso di promuovere diverse attività informative e ricreative per adulti e bambini dedicate alla mobilità sostenibile in piazza dei Frutti e in piazza Insurrezione, che per l’occasione sarà resa interamente pedonale (il parcheggio rimarrà chiuso dalle ore 00:00 alle 19:00 di domenica 26).

Come da tradizione per la “Festa della Bicicletta”, accanto ai tradizionali stand istituzionali e degli espositori di bici, saranno proposti anche il servizio di marcatura dei telai e momenti di intrattenimento musicale.

Per chi ama pedalare, inoltre, sono tre le biciclettate che si snodano tra i punti di interesse storico, artistico e naturalistico della città.

Il divieto di circolazione riguarderà tutta l’area compresa all’interno delle seguenti vie (elencate in senso orario) che rimangono percorribili: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea – tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi via Niccolò Tommaseo, via Venezia, p.le Della Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno e via Goito. Inoltre, sono percorribili gli assi viari: via G. Leopardi, Cavazzana, Prato della Valle, Alberto Cavalletto, Pasquale Paoli, via 58° Fanteria, Micheli Sanmicheli e Fabrici G. d’Acquapendente.

L’ultima domenica ecologiche è in calendario il prossimo 23 aprile 2023.

Programma iniziative per la Festa della bicicletta e la Domenica ecologica del 26 marzo 2023

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)