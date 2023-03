La mostra scientifica interattiva di fisica, chimica e scienze naturali Sperimentando 2023, giunta alla sua XXI edizione è allestita dal 13 aprile al 14 maggio 2023, e avrà come tema La macchina umana: sensi, apparati e…

Obiettivo dell’edizione 2023 della mostra è illustrare questa complicata macchina che è il corpo umano, come funziona e come oggi si sia riusciti in taluni casi a correggere difetti o mal funzionamenti. Qualche confronto verrà fatto anche con il ricchissimo mondo animale.

Tutti potranno scoprire il funzionamento dei nostri meravigliosi cinque sensi, di alcuni sistemi come quello nervoso, e di apparati quali il locomotore, il digerente, quello respiratorio e quello cardiocircolatorio. Ad opera del fisico, del chimico e del biologo, verranno illustrati fenomeni luminosi e sonori, reazioni chimiche che interessano il gusto e l’olfatto, organi di senso e sensazioni. Si capirà come il cervello presieda a tutte le funzioni, come muscoli ed ossa ci diano agilità, come il cuore riesca a far circolare il sangue per nutrire tutte le cellule e recuperare gli scarti in collaborazione con l’apparato respiratorio che fornisce l’ossigeno.

L’esperienza interattiva proposta da “Sperimentando 2023” sarà arricchita dalle visite in presenza con guida e, visto che negli anni di pandemia si sono dovute inventare nuove tecniche di fruizione, visite guidate virtuali; entrambe le modalità di visita sono su prenotazione visitando il sito: https://sperimentandoaps.wordpress.com.

Sono associati alla mostra alcuni laboratori didattici e due concorsi rivolti alle scuole secondarie (“L’Arte sperimenta con la scienza” per la realizzazione del logo, “Sperimenta anche tu” per la realizzazione di esperimenti da esporre); sono inoltre previsti tutto l’anno conferenze presso le scuole di Padova e presso l’Università Popolare “G. Oselladore” di Chioggia, spettacoli e altri eventi.

A “Sperimentando 2023” continuerà anche quest’anno la presentazione delle tecniche di conservazione dei beni artistici, in particolare quelle che hanno permesso alle opere d’arte di conservarsi per secoli e che gli esperti si impegnano a tramandare anche ai posteri. A sostegno dell’idea che anche le risorse culturali e tecniche che l’Uomo ha creato sono un bene da proteggere e da preservare accanto a quelle naturali.

Uno spazio speciale verrà inoltre dedicato alla mostra “Come vedono i daltonici” proposta dal Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova.

Mostra a cura di: Comune di Padova, Associazione Sperimentando APS, Associazione per l’Insegnamento della Fisica, Associazione Scienza e Meraviglia ed è realizzata con il patrocinio della Provincia di Padova e della Regione Veneto.

Info

Prenotazioni mostra: QUI

[email protected]

https://sperimentandoaps.wordpress.com

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)