L’avicoltura c’è: convegno venerdì 24 marzo con il presidente Prandini

“Sostenibili oggi per essere protagonisti domani. Sfide e opportunità, l’avicoltura c’è!”: questo il titolo del convegno proposto venerdì 24 marzo a Bonavicina di San Pietro di Morubio, alle 18.30 in sala polivalente in occasione della “Festa delle Carni bianche”. Interverrà il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, sono stati invitati gli assessori alla sanità e all’agricoltura delle regioni Veneto e Lombardia.

SFIDE E OPPORTUNITA’: L’AVICOLTURA C’E’!

Venerdì 24 Marzo 2023

Ore 18.30 – Sala Polivalente

Piazza Guglielmo Marconi 26 37050 – Bonavicina (VR)

Introduzioni e saluti delle Autorità

Corrado Vincenzi – Sindaco di San Pietro di Morubio

Alex Vantini – Presidente Coldiretti Verona

“La gestione delle emergenze epidemiche alla luce delle nuove condizioni epidemiologiche”

Dott.ssa Antonia Ricci – Direttore Generale IZS delle Venezie

“Vaccinare contro l’influenza aviaria in Italia? Questioni da considerare per una scelta consapevole”

Dott. Calogero Terregino – IZS delle Venezie – Direttore CRN per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle.

La Filiera avicola italiana: andamenti produttivi e scenari

Dott.sa Lara Sanfrancesco – Direttore UnaItalia

Le voci degli allevatori

Diego Zoccante – Presidente Regionale A.V.A.

Interventi Istituzionali

Ettore Prandini – Presidente Coldiretti Nazionale

Sono stati invitati anche gli Assessori alla sanità e all’agricoltura delle Regioni Veneto e Lombardia.

Moderatore del dibattito

Antonio Boschetti – Direttore Responsabile de L’informatore Agrario

Al termine del convegno per tutti i partecipanti sarà offerto un risotto alle carni bianche

(Coldiretti Padova)