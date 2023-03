IL VENETO ADRIANO BORDIGNON NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE DEL FORUM FAMIGLIE.

18 marzo 2023 -Congratulazioni al trevigiano Adriano Bordignon, per la nomina alla presidenza nazionale del Forum delle Famiglie avvenuta oggi a Roma. Coldiretti Veneto, tra le trenta associazioni componenti dell’associazione regionale che rappresenta 84mila nuclei familiari, sottolinea il suo proficuo lavoro svolto con impegno e dedizione sul territorio per la tutela e promozione del volontariato, del civismo e dei diritti umani mettendo al centro la dignità delle persone. Bordignon, 46 anni, sposato e padre di tre figli, da aprile 2021 ha ricoperto la carica di Presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto. È stato educatore e dirige organizzazioni del Terzo settore. Piace ricordare – spiega Coldiretti Veneto – che il neo presidente nazionale ha origini contadine e che il padre negli anni ’60 è stato dirigente dell’allora Gruppo 3P della Coldiretti di Treviso, tra le prime espressioni di comunità agricole vocate alla sperimentazione di nuove colture. Proprio da questi esempi di condivisione, scambi culturali internazionali e stage anche negli Stati Uniti sono nate le produzioni che oggi sono il simbolo dell’eccellenza agroalimentare come ad esempio il Radicchio Rosso Tardivo.​

(Coldiretti Padova)