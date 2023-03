Corso aggiornamento Haccp, gratuito, iscrizioni entro il 30 marzo

Impresa Verde Padova Srl, quale ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto, organizza un corso finanziato di 16 ore relativo al Pacchetto igiene e sicurezza alimentare – Haccp aggiornamento. Il corso è gratuito, iscrizioni entro il 30 marzo

Il corso verrà erogato in modalità FaD (formazione a distanza) attraverso la piattaforma Google Meet, calendario e modalità di iscrizioni come da locandina in allegato.

Possono partecipare titolari di partita iva agricola, loro parteci famigliari, coadiuvanti e dipendenti agricoli.

(Coldiretti Padova)