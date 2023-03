Comune di Padova: la Console Generale della Repubblica di Serbia ricevuta dal sindaco Sergio Giordani

La console generale della Repubblica di Serbia, dott.ssa Ivana Stojiljkovic è stata ricevuta dal sindaco Sergio Giordani a Palazzo Moroni.

La delegazione serba, in città per una serie di incontri istituzionali, era accompagnata dal vicepresidente della Provincia Daniele Canella ed era composta oltre che dalla Console, da Vladimir Stojiljkovic, responsabile della diaspora serba e marito della Console, da padre Dalibor Đukić, sacerdote responsabile per Padova e per l’intero Veneto, e da Dušan Aleksić presidente dell’Associazione dei serbi in Italia.

Al centro del colloquio, le relazioni tra la Serbia e il nostro Paese e in particolare il nostro territorio.

A tal proposito Promex, azienda speciale della Camera di Commercio organizzerà un incontro sulle prospettive degli scambi commerciali tra Padova e la Serbia.

Un altro tema trattato nel colloquio, la significativa presenza di cittadini serbi, in prevalenza giovani nella nostra città. Sono infatti oltre 200 i giovani serbi iscritti alla nostra Università.

La delegazione ha poi incontrato a Palazzo Santo Stefano il prefetto Raffaele Grassi e nel primo pomeriggio la rettrice dell’Università Daniela Mapelli per poi concludere la propria missione a Padova con la visita del Palazzo della Ragione.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)