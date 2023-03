Il marocchino Allam e la Keniana Chepkwony vincono la Maratona di Roma

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata una mattinata carica di emozioni culminate nella vittoria di Taoufik Allam in 2h07’43” alla Acea Run Rome The Marathon. Il marocchino ha preceduto il keniano Wilfred Kigen in 2h08’45” e il connazionale Rogers Keror in 2h10’50”. Per l’Italia è stato l’azzurro Neka Crippa in 2h12’10” il primo che ha tagliato il traguardo in sesta posizione assoluta. Piazza d’onore per Stefano La Rosa in ottava posizione assoluta in 2h18’01”. A chiudere il podio italiano è stato Alessandro Giacobazzi in nona posizione assoluta in 2h22’13”.

Al femminile si aggiudica la vittoria la keniana Betty Chepkwony in 2h23’01” seguita dall’etiope Fozya Jemal Amid in 2h25’08”. Terza piazza per la connazionale Zinash Getachew in 2h25’58”.

“La Maratona di Roma e’ una festa dello sport, dei campioni e degli amatori. È bello vedere come tante persone, che sono anche venute da lontano, si siano date appuntamento per correre la Maratona nella città più bella del mondo. Ed è ancora più bello vederle con quel sorriso che solo lo sport sa regalare. Dopo le tremende immagini che sono giunte nei giorni scorsi da Napoli. Ecco in quel caso niente di tutto quello che abbiamo visto aveva a che fare con lo sport. Lo sport deve unire e soprattutto trasmettere valori. Ed è proprio questa la mission di Sport e salute, che è presente anche qui oggi con le sue Legend, Stefano Pantano e Carolina Morace, testimonial dello sport per tutti e di tutti e una staffetta sul percorso composta da alcuni suoi dipendenti”. Sono le parole del presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli al termine della premiazione dei vincitori dell’Acea Run Rome the Marathon, edizione numero 28 della Maratona di Roma.

