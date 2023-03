Allegri: “Juve è seconda, ha 3 punti più dell’Inter”

Domani la sfida tra nerazzurri e bianconeri: le parole del tecnico della Vecchia Signora



Torino, 18 mar. “Bisogna difendere il secondo posto perché in questo momento noi abbiamo 53 punti che sono 3 più dell’Inter”. Massimiliano Allegri, , guarda la classifica della sua Juventus senza considerare i 15 punti di penalizzazione inflitti alla società bianconera. La Juve attualmente è a quota 38 ma spera di riavere i 15 punti sottratti dalla .

“Noi quest’anno abbiamo perso in trasferta con Milan, Napoli e Roma, abbiamo vinto in casa con Lazio e Inter e pareggiato in casa con la Roma. Quindi con gli scontri diretti più meno siamo in linea. Per quanto riguarda la classifica ora siamo indietro, è difficile recuperare, dobbiamo fare il massimo. Domani è una partita importante ma soprattutto in ottica classifica, lo dico e lo ripeto da qui a fine campionato, la squadra in campo ha fatto 53 punti e su quello dobbiamo ragionare. Poi il 19 aprile quando ci sarà la sentenza vedremo cosa succederà. Ma noi dobbiamo lavorare per quello”, aggiunge.

“Diciamo che l’obiettivo di una squadra, in questo caso della Juventus, è quello di arrivare in questo momento a giocarci tutte le possibilità di poter giocare le finali di coppa Italia e di Europa League e cercare di rimanere nelle prime quattro. In questo momento bisogna difendere il secondo posto perché in questo momento noi abbiamo 53 punti che sono 3 più dell’Inter. Cinque più del Milan, quattro più della Lazio, credo sei più della Roma. Quindi noi dobbiamo difendere il secondo posto poi quello che succederà fuori dal cambio noi non lo dobbiamo valutare, noi dobbiamo valutare quello che succede in campo”, sottolinea ancora.

“Momentaneamente la squadra sul campo ha fatto 53 punti. Se a fine anno la squadra, al netto delle sanzioni, sarà sesta o quinta vorrà dire che la stagione non sarà andata bene. Quindi noi dobbiamo difendere il secondo posto che è quello sul campo poi il resto non conta. Questo può piacere o non piacere”, ribadisce.

“Poi ci sono Europa League e Coppa Italia. Quindi pensiamo alla partita di domani sera. Poi dobbiamo recuperare un po’ di energie e poi affrontare passo dopo passo con calma perché ad aprile abbiamo 9 partite e sarà un aprile bello ed entusiasmante da giocare e da vivere”, prosegue Allegri. “Come sta Pogba? Sono otto mesi che ci sono le stesse domande e lo stesso ritornello. Quando sta bene, come è successo con il Torino quando sembrava tutto andasse bene, sarà a disposizione, io credo che difficilmente sarà a disposizione subito dopo la sosta, ci vorrà un pochino più di tempo”.

