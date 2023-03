Sostenya Group continua ad investire nel progetto di sviluppo di Innovatec

Roma, 17 mar. Sostenya Group, holding della Famiglia Colucci titolare del 44,53% di Innovatec, quotata sul mercato Euronext Growth Milan rende noto della sua volontà di avviare un programma di acquisto di azioni Innovatec in quanto convinta che il valore attuale dell’azione non rifletta i fondamentali della società. I risultati preliminari 2022 recentemente comunicati al mercato, il suo asset base ulteriormente ampliato dalle verticalizzazioni e nuovi consorzi nonché le importanti progettualità in corso volti a promuovere l’economia circolare e la transizione energetica, si legge in una nota, dimostrano che Innovatec poggia su solide basi per aumentare la creazione di valore a beneficio di tutti gli stakeholder.

Sostenya group continua quindi ad investire su Innovatec al fine di dare, un importante segnale a tutti i nostri azionisti e al mercato. Per l’attuazione del piano di acquisti, nei limiti del 5% per anno solare in accordo con la normativa applicabile, Sostenya ha deliberato di conferire incarico ad un intermediario specializzato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni, nel rispetto dei parametri e criteri contrattualmente definiti, nonché della normativa applicabile.

(Adnkronos)