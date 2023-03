Milano, Assiteca-Howden a sostegno della Biblioteca degli Alberi

MILANO (ITALPRESS) – Assiteca, leader italiano nella gestione dei rischi d’impresa e oggi parte del Gruppo Howden, la più grande realtà europea di intermediazione assicurativa, rinnova per il terzo anno consecutivo il proprio supporto a “Bam – Biblioteca degli Alberi Milano”. “Già dal 2021 siamo Park Ambassador di questo innovativo progetto, nato dalla partnership pubblico- privata tra il Comune di Milano, Fondazione Riccardo Catella e Coima – dichiara l’Amministratore Delegato Gabriele Giacoma – a testimonianza del nostro costante impegno per l’ambiente e la cittadinanza. I valori di sostenibilità e inclusione, da sempre condivisi con Bam, non possono che essere oggi rafforzati dalla visione globale che deriva dal nostro ingresso nel Gruppo Howden”. “Sono convinto che il mondo assicurativo abbia un ruolo primario nel facilitare il percorso verso una maggiore sostenibilità delle attività economiche e nei comportamenti delle persone – afferma Federico Casini, Ceo di Howden Italia -. Sono quindi particolarmente orgoglioso di questa partnership coerente con gli obiettivi del nostro Gruppo, impegnato da sempre nel creare un’azienda sostenibile e cambiare la narrazione assicurativa”. Il contributo di Assiteca-Howden sarà utilizzato per la gestione della sicurezza e manutenzione del parco e a sostegno della realizzazione degli oltre 250 eventi, gratuiti e aperti a tutti, in programma per il 2023. (ITALPRESS).

Photo credits: www-agenziafotogramma.it