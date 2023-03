Lotta contro il razzismo, Dazn al fianco della Lega Serie A

MILANO (ITALPRESS) – Le parole hanno un peso e alcune ne hanno più delle altre. Le parole, una volta pronunciate, possono diventare un ‘passe-partout’ in grado di trascinare chi le ascolta all’interno di storie più o meno conosciute. Allo stesso tempo, quando si ‘macchianò di violenza riescono ad annullare, in un attimo, la storia delle persone. Proprio attorno alla potenza della parola, capace di intrecciare indissolubilmente storie diverse e lontane, si sviluppa l’edizione speciale del format Vocabolario – Keep Racism Out. Dazn insieme a Stefano Borghi e Lega Serie A apre le pagine del ‘Vocabolariò per raccontare come le parole giochino un ruolo determinante nella lotta contro un fenomeno ancora troppo attuale e quanto sia importante imparare a usarle con rispetto. “Oggi più che mai le parole sono importanti e così anche le storie – commenta Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia – Condividerle per lottare contro le discriminazioni è oggi sempre più necessario. Lo sport è un contenitore eccezionale di storie che possono ispirare e condividere messaggi positivi. Siamo orgogliosi di essere al fianco della Lega Serie A e, attraverso questa edizione speciale del nostro format originale Vocabolario, amplificare ulteriormente i messaggi alla base della campagna Keep Racism Out. Crediamo che condividere esperienze permetta di far comprendere maggiormente il valore della diversità e ascoltarle di abbracciare profondamente una cultura che sempre più deve aprirsi all’accoglienza, al rispetto e all’uguaglianza”. “Combattere il razzismo è la mission della nostra campagna ‘Keep Racism Out’, alla quale dedicheremo anche il prossimo turno di Campionato. In tutti gli stadi, sui canali social della Lega Serie A e dei nostri Club stiamo promuovendo numerose iniziative per sensibilizzare milioni di appassionati di calcio, ma non solo, poichè tutti devono comprendere quanto sia importante lottare contro ogni forma di discriminazione – ha dichiarato Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A -. Quest’anno, con la terza edizione di ‘Keep Racism Out’, puntiamo a portare il nostro messaggio anche al di fuori del mondo calcistico. Voglio ringraziare i professionisti, testimonial appartenenti a diversi settori, che hanno sposato questa causa e sono al nostro fianco per combattere il razzismo e per promuovere principi fondamentali quali il rispetto e l’uguaglianza. Il calcio e lo sport in generale sono e devono sempre essere strumento di integrazione e inclusione”. La campagna Keep Racism Out firmata dalla Lega Serie A, che ha visto il kick-off durante la 26esima giornata di campionato, si arricchisce così di un nuovo capitolo in collaborazione con Dazn che vedrà, tra le protagoniste, alcuni dei volti che hanno preso parte all’iniziativa di sensibilizzazione. La serie di podcast e vodcast, disponibili da oggi in App, sono stati sviluppati per sensibilizzare tutti gli appassionati di sport sull’importanza di combattere ogni forma di discriminazione. Le parole che spesso, dentro e fuori ai campi di gioco, sono legate a episodi di discriminazione diventano il punto di partenza per condividere uno sguardo inedito che possa far riflettere. Tre parole, per tre protagoniste che, mettendo al centro la propria storia, approfondiranno da un punto di vista differente la discriminazione razziale per lanciare un messaggio positivo alle generazioni più giovani. Nadeesha Uyangoda, giornalista e scrittrice che si occupa di identità e questioni razziali, parlerà di #Razza; Danielle Madam, cinque volte campionessa italiana di getto del peso, approfondirà il significato di #Peso; infine, Najla Aqdeir, mezzofondista e talento dell’atletica, racconterà la parola #Libertà.

