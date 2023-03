Este: Il Consiglio Comunale è convocato il 22 marzo 2023 alle ore 19:00.

Home Notizie Il Consiglio Comunale è convocato il 22 marzo 2023 alle ore 19:00.

Il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, si terrà in I convocazione il 22 marzo 2023 alle ore 19:00 e in II convocazione il 23 marzo 2023 alle ore 19:00.

La seduta si svolgerà, come di consueto, nella Sala Consiliare.

I cittadini potranno seguire i lavori del Consiglio attraverso youtube (clicca qui),oppure in collegamento audio presso la Sala Magnifica Comunità, ove potranno accedere solo 10 persone (è consigliato l’utilizzo della mascherina). Si precisa che la seduta del Consiglio sarà disponibile anche in differita allo stesso link.

Si ritiene opportuno specificare che rimane vigente il rispetto della capienza della Sala Consiliare che, potendo ospitare solo 27 persone (Consiglieri, Assessori, Segretario ed eventuali Dirigenti e Tecnici che potrebbero essere ritenuti necessari per l’illustrazione delle proposte), non consente ancora la partecipazione del pubblico, per il quale resta a disposizione la Sala Magnifica Comunità.

L’ordine del giorno è disponibile nell’allegato.

