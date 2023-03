Este: Earth Hour 2023, sabato 25 marzo torna l’Ora della Terra

Home Notizie Earth Hour 2023, sabato 25 marzo torna l’Ora della Terra

Il 25 marzo luci spente per un’ora dalle 20.30 in tutto il mondo; un’azione simbolica per mobilitare milioni di persone per il Pianeta; cittadini, città e aziende di tutto il mondo spegneranno le loro luci per 60 minuti.

L’Amministrazione comunale aderisce all’edizione dell’Ora della Terra (Earth Hour 2023), evento internazionale con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla necessità di adottare sempre più comportamenti e politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, del risparmio energetico e per la riduzione dell’inquinamento luminoso.

L’equazione è: -CO2 +Natura = Futuro e, a tale proposito, questo comune dalle ore 20:30 alle ore 21:30, pur garantendo la sicurezza stradale, sarà ridotta la pubblica illuminazione mediante lo spegnimento dei proiettori che illuminano Piazza Maggiore e il Municipio, lo spegnimento di tutte le luci possibili negli edifici pubblici, compresa la biblioteca comunale, mentre è sempre attiva, ove possibile, la riduzione dei flussi luminosi emessi dalle armature stradali.

Aderire a questo evento non è un semplice e simbolico “silenzio energetico”, perché si otterrà un minor consumo con un risparmio di CO2 non emessa in atmosfera. Con lo spegnimento anticipato notturno dei 4.400 punti luce dislocati sul territorio comunale, ottenendo un risparmio di circa 200.000 kEh (dati degli ultimi sei mesi) con un abbattimento di circa 130 tonnellate di anidride carbonica non emessa in atmosfera.

Unisciti a noi: spegni la luce per un’ora. Con il tuo gesto simbolico, insieme a quello di migliaia di persone nel mondo, farai sentire la tua voce per chiedere un futuro sostenibile per tutti.

