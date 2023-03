Este: 21 marzo: Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie & Giornata internazionale delle Foreste

Home Notizie 21 marzo: Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie & Giornata internazionale delle Foreste

Due celebrazioni in un giorno: il 21 marzo ricorre la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, ma anche la Giornata internazionale delle Foreste.

Il Comune di Este ha scelto di celebrare entrambe le ricorrenze attraverso un ricco programma di appuntamenti rivolto alle scuole e alla cittadinanza.

Piantumazione di un albero in memoria delle vittime delle mafie – Incontro rivolto agli alunni della Scuola Primaria Unità d’Italia

ore 9.30 – Scuola Primaria Unità d’Italia, via Restara

In collaborazione con Circolo Legambiente “Dai Colli all’Adige” e Presidio Libera “Giovanni Trecroci” di Este, alla presenza delle Autorità e dell’agente della Scorta Falcone Q.S.15 Luciano Tirindelli

Capaci: 30 anni dopo – Incontro rivolto agli alunni degli Istituti d’Istruzione Superiore della Città

ore 11 – Teatro Farinelli, via Zanchi 5

L’agente Luciano Tirindelli e il caposcorta Giuseppe Sammarco della Scorta Falcone Q.S. 15. incontrano gli alunni degli Istituti d’Istruzione Superiore della Città

Progetto 400

ore 11.30 – Giardini del Castello

Piantumazione di un albero monumentale in collaborazione con Rotary Club Este e il Prof. Montecchio dell’Università degli Studi di Padova

Alla presenza degli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado

Piantumazione di alcuni alberi in memoria delle vittime delle mafie

ore 17.00 – Parcheggio adiacente al Cimitero Maggiore, via Augustea

In collaborazione con Circolo Legambiente “Dai Colli all’Adige” e Presidio Libera “Giovanni Trecroci”. Ricordo dei nomi di alcune vittime delle mafie.

Capaci: 30 anni dopo

ore 20.45 – Teatro Farinelli, via Zanchi 5

Serata aperta alla cittadinanza, alla presenza delle Autorità

Incontro con gli uomini della Scorta Falcone Q.S. 15, agente Luciano Tirindelli e caposcorta Giuseppe Sammarco.

