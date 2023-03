GIORNATA DISTURBI ALIMENTARI. COLDIRETTI: IMPEGNO COSTANTE NELLE SCUOLE

IN VENETO LA LEGGE DEL KMZERO ESALTA LE PRODUZIONI LOCALI NELLE MENSE

Nella Giornata nazionale dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, Coldiretti Veneto ricorda l’impegno costante rivolto a tutti gli allievi delle scuole elementari e medie del territorio che vede coinvolte le agricoltrici di Donne Impresa nel progetto di educazione “Semi’nsegni” e “Teen’segno” che coinvolge 20mila studenti di cui il 70% nella fascia d’età compresa fra i 4 e gli 11 anni, dalla scuola materna alla primaria e il 30% studenti più grandi medie e superiori. Con lezioni teorico e pratiche – spiega Chiara Bortolas presidente regionale e nazionale – puntiamo a crescere dei consumatori consapevoli sui principi della sana alimentazione e della stagionalità dei prodotti al fine di valorizzare i fondamenti della dieta mediterranea e ricostruire il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura con i cibi consumati ogni giorno e fermare il consumo del cibo spazzatura. In questo senso sono strategici i controlli operati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, in 1.058 aziende di ristorazione di tutta Italia operanti all’interno di mense scolastiche di ogni ordine e grado, dagli asili nido fino agli istituti superiori, con la scoperta di irregolarità in circa un terzo di esse. Per assicurare il miglior rapporto prezzo/qualità, ma anche per educare le nuove generazioni, la Coldiretti sollecita a privilegiare negli appalti delle mense scolastiche i cibi locali e a km 0 che valorizzano le realtà produttive locali e riducono i troppi passaggi intermedi dietro i quali più elevato è il rischio di frodi e sofisticazioni. E’ la direzione presa in Veneto – commenta Coldiretti promotrice dieci anni fa della prima legge regionale che orienta il consumo di prodotti locali nelle mense collettive e nella ristorazione privata. La norma aggiornata di recente – continua Coldiretti – definisce distanze precise e altri parametri utili alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare veneto. Dall’apertura al settore della pesca ai criteri ambientali fino agli appalti il provvedimento apporta modifiche importanti e strategiche sia per gli operatori del settore primario che per i cittadini consumatori. Rilevante per Coldiretti Veneto anche l’istituzione di un Osservatorio regionale con compiti di promozione dell’utilizzo dei prodotti a “chilometro zero” con il ruolo di supportare la Giunta nella formulazione di pareri e proposte in materia di diffusione, monitoraggio ed elaborazione delle informazioni nonché nella stesura di dossier, report e statistiche relativamente all’andamento dell’ offerta ed utilizzo dei prodotti a “chilometro zero” tramite progetti finalizzati ad iniziative di educazione alimentare rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, proponendo la conoscenza diretta dei luoghi e delle modalità di coltivazione o di allevamento delle varie tipicità locali.