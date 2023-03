Serie A, 6 squalificati nella 27a giornata

Ecco chi prenderà il posto degli assenti nel prossimo turno di campionato



Roma, 14 mar. – Sono sei i calciatori che salteranno la giornata numero 27 di campionato causa squalifica. Ecco l’elenco completo: Vecino (Lazio), Kumbulla (Roma), Ruan Tressoldi (Sassuolo), Kean (Juventus), Rincon (Sampdoria) e Giroud (Milan).

Lazio e Roma si affrontano nel derby capitolino domenica alle ore 18: sponda biancoceleste si punterà su Cataldi a centrocampo per rimpiazzare lo , invece nei giallorossi mancherà Kumbulla ma mister Mourinho avrà a disposizione il solito terzetto difensivo formato da Mancini, Smalling e Ibanez.

Ancora nell’attacco della Juventus al Meazza contro l’Inter domenica sera. Fuori Giroud, sarà sostituito da uno tra Origi (favorito) o Ibrahimovic nell’attacco rossonero in coppia con Leao.

Nel Sassuolo mister Dionisi dovrebbe mandare in campo Erlic e Ferrari al centro della difesa, vista l’indisponibilità di Tressoldi. La Sampdoria, dal canto suo, sta puntando al recupero di un acciaccato Cuisance per sopperire all’assenza di Rincon in mezzo al campo.



