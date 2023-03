On line gli esiti del Bando Work in Sport 2022

Sono 27 i Comuni delle province di Padova e Rovigo che grazie al bando Work in Sport potranno rendere più sicuri, innovativi e inclusivi gli impianti e gli spazi destinati allo sport e all’attività fisica.

Cos’hanno in comune la salute e i corretti stili di vita con l’inclusività e l’aggregazione?

Semplice: Work in Sport, il bando della Fondazione che sostiene interventi di miglioramento delle strutture sportive delle provincie di Padova e Rovigo, con un’attenzione particolare per le persone con disabilità.

Promuovere uno stile di vita sano e stimolare comportamenti che migliorino il benessere psicofisico dei singoli e delle famiglie è uno degli obiettivi che animano l’attività filantropica della nostra Fondazione.

E per realizzare tutto questo, con il bando Work in Sport la Fondazione ha messo a disposizione delle amministrazioni comunali delle province di Padova e Rovigo un plafond complessivo di 1.000.000 euro.

44 le proposte ricevute e 27 i progetti sostenuti: 18 nella provincia di Padova e 9 nella provincia di Rovigo

Strutture sportive sicure e aree dotate di pannelli fotovoltaici per produrre energia elettrica in maniera autonoma e sostenibile. Ma anche spogliatoi e servizi inclusivi e spazi all’aperto dotati di attrezzature inclusive per permettere a tutti di praticare attività fisica e diventare, così, poli cittadini di attrazione e socializzazione.

Ecco i 27 comuni che potranno rinnovare i propri impianti sportivi o riqualificare le aree verdi fruibili per l’attività fisico-sportiva.

Scopri i progetti selezionati

(Fondazione Cariparo)