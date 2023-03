Morto Dick Fosbury, l’atleta che rivoluzionò il salto in alto

Atletica

Aveva 76 anni. Oro olimpico a Città del Messico 1968 con 2.24 metri, a lui si deve l’innovativa ‘Fosbury Flop’

Portland, 13 mar. – Il mondo dell’atletica piange la morte all’età di 76 anni di Dick Fosbury, campione di salto in alto negli anni ’60 e ’70. A dare la triste notizia il suo ex agente Ray Schulte su Instagram. Oro olimpico a Città del Messico 1968 con 2.24 metri, a lui si deve l’innovativa ‘Fosbury Flop’, la tecnica con la quale l’atleta scavalca l’asticella rovesciando il corpo all’indietro e cadendo sulla schiena, ormai diventata consuetudine per tutti i saltatori.

(Adnkronos)