Etica sociale ed educazione alla legalità – materiali online

La Facoltà Teologica del Triveneto, con il contributo della Regione del Veneto, propone per l’anno accademico 2022/2023 la seconda edizione del seminario-laboratorio Etica sociale ed educazione alla legalità, finalizzato alla formazione, alla divulgazione e all’orientamento sui temi della legalità, dell’etica sociale, della cittadinanza responsabile e della prevenzione delle infiltrazioni mafiose, in particolare nelle aree del Triveneto.

Scarica le registrazioni degli interventi.

Nel percorso si presenteranno le testimonianze e gli esiti della ricerca sociale sul fenomeno dell’aggressione delle organizzazioni criminali verso le istituzioni e la convivenza civile, assieme ai contributi di esperti delle forze dell’ordine e di associazioni impegnate nel contrasto delle attività malavitose. Ci saranno inoltre contributi relativi a esperienze educative e di ri-educazione, realizzate nei contesti urbani e sociali maggiormente problematici. Il filo conduttore si affida alla dottrina sociale della chiesa e alle energie che la chiesa e i suoi testimoni costantemente investono come “resistenza cristiana alla mafia”, in dialogo con importanti movimenti o associazioni civili impegnati nella prevenzione dei radicamenti dei fenomeni mafiosi e nei processi di educazione-socializzazione indirizzati alla riduzione di questi gravi mali sociali.

Fra i relatori, si segnala la presenza di Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale dell’associazione Avviso pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie; Antonio Fojadelli, ex procuratore della Repubblica, che nella sua quarantennale carriera in magistratura conta diversi successi, fra cui lo smantellamento della mafia del Brenta; Mauro Armelao, già vicesegretario nazionale e segretario generale regionale del sindacato FSP-Polizia di Stato Veneto.

Il seminario-laboratorio, coordinato dai docenti della Facoltà teologica Assunta Steccanella e Giuseppe Manzato, si svolgerà a Padova, nella sede della Facoltà, da marzo a maggio 2023; sono previsti otto incontri di tre ore ciascuno (vedi programma allegato).

La proposta è aperta a tutti. In particolare è rivolta agli studenti della Facoltà (il seminario-laboratorio è inserito fra i corsi a scelta con riconoscimento di 3 ects), agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, alle persone interessate al tema della legalità e della cittadinanza responsabile e prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

La partecipazione è gratuita.

Iscrizioni entro il 24 febbraio 2023 tramite: bit.ly/3Px0Cvm

Informazioni: mail [email protected] – tel. 049-8787588.

(Facoltà Teologica del Triveneto)