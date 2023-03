Comunità Energetiche Rinnovabili: incontri informativi per gli amministratori pubblici dei Comuni della Provincia

Ha preso il via nella Sala “Oriana Fallaci” del Comune di San Giorgio in Bosco, il ciclo di incontri organizzati dalla la Regione Veneto in collaborazione con la Provincia di Padova dedicati alle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) e alle AERAC (Autoconsumatori Energia Rinnovabile Agiscono Collettivamente). Seguiranno altri due incontri dedicati anch’essi agli amministratori dei Comuni della Provincia, ai professionisti e ai gestori pubblici dell’edilizia residenziale pubblica: il 20 marzo dalle ore 10.00, nella Sala Convegni della Provincia Padova e il 27 di marzo dalle ore 10.00 nella Sala Consiliare del Comune di Este.

Con la creazione di una Comunità Energetica persone, enti e aziende del territorio si uniscono per la produzione di energia attraverso impianti fotovoltaici. Una volta individuato il luogo dove installare gli impianti, molti soggetti potranno attingere per l’utilizzo dell’energia non consumata. Una modalità che non solo tutela l’ambiente, ma si pone nel solco della lotta alla povertà energetica, una delle grandi sfide del futuro. Sono già molte le richieste in merito da parte di cittadini, così come già ora sono molti gli spazi che si prestano all’installazione di impianti, ad esempio i tetti delle zone artigianali e industriali. Le Comunità Energetiche tra le imprese e nei territori sono opportunità per arrivare ad un nuovo modello per generare l’energia. Sono una risorsa per le imprese, con abbattimento dei costi e la possibilità di diventare il più possibile autonomi negli approvvigionamenti potendo quindi programmare meglio produzione e investimenti, senza subire rialzi repentini dei costi come è avvenuto nei mesi scorsi. Le CER hanno anche un indubbio valore sociale, consentendo di mettere in rete energia a costi ridotti a favore di edifici pubblici (scuole, palestre, ospedali, etc.) che offrono servizi essenziali alla comunità e a tutti i cittadini che vorranno partecipare alla stessa Comunità Energetica.

Entro il 31 marzo la Provincia attiverà anche uno sportello dedicato a servizio dei Comuni e dei soggetti interessati.

Il presidente della Provincia Sergio Giordani sottolinea: “L’avvio delle CERS è un passaggio fondamentale per il nostro futuro, verso l’energia pulita e la sostenibilità energetica del nostro Paese. Inoltre consente di risparmiare sulle bollette, non solo quelle delle istituzioni e delle aziende pubbliche ma anche delle imprese e di tutti i cittadini. Per questo inizia oggi un percorso di informazione per tutte i Comuni e amministrazioni pubbliche della Provincia in modo che possano usufruire al meglio di questo nuovo strumento”.

Il consigliere provinciale con delega alla promozione delle energie rinnovabili Nicola Pettenuzzo commenta: “Quello di questa mattina è il primo degli appuntamenti organizzati con la Provincia di Padova per trattare il tema delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo. Un tema molto attuale e sentito del quale vogliamo parlare con tutti gli amministratori locali e non solo, affinchè siano disponibili per tutti le informazioni necessarie. Per questo come Provincia mettiamo a disposizione uno sportello che fornirà un quadro sia tecnico che amministrativo completo su un tema così importante come quello delle Comunità Energetiche”.

(Provincia di Padova)