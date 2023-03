Comune di Padova: trasporto pubblico. Incontro tra il sindaco e presidente della Provincia Sergio Giordani, l’assessore alla mobilità Andrea Ragona e l’ad di Busitalia Gino Colella

Si è svolta venerdì 10 marzo, in mattinata, una riunione tra l’amministratore delegato e direttore generale di Busitalia Veneto, Gino Colella, il sindaco di Padova e presidente della Provincia Sergio Giordani e l’assessore alla mobilità del Comune di Padova Andrea Ragona, affiancati dai rispettivi team tecnici e legali.

Nel corso dell’incontro, si è valutata la fattibilità di un possibile riequilibrio del contratto, alla luce delle clausole del contratto stesso e delle norme nazionali.

Alla luce della complessità del tema le parti hanno stabilito di comune accordo che lo studio di questa possibilità verrà approfondito in una prossima riunione riservata ai tecnici e ai legali delle due parti.

La riunione di oggi sì e svolta nel segno della massima collaborazione per arrivare congiuntamente ad una soluzione che risolva le difficoltà che il trasporto pubblico attraversa in questa fase, mettendo al primo posto naturalmente la necessità di garantire ai cittadini di Padova e dei Comuni della Provincia, un servizio puntuale e di qualità.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)