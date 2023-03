Gse, Vinicio Mosè Vigilante nominato Amministratore Delegato

ROMA (ITALPRESS) – “Il nuovo Consiglio di Amministrazione del Gestore dei Servizi Energetici – GSE, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che opera attraverso gli indirizzi strategici del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha conferito a Vinicio Mosè Vigilante l’incarico di Amministratore Delegato”. E’ quanto si legge in una nota.

“Vinicio Vigilante, avvocato, in GSE fin dalla nascita della società, ha maturato una significativa esperienza nel settore energetico, prima in Enel e poi in GRTN – prosegue la nota -. E’ stato direttore della Direzione Affari Legali e Societari e direttore della Divisione Corporate Affairs e, negli ultimi quattro anni, ha ricoperto il ruolo di direttore del Dipartimento Affari Legali, Regolatori e Istituzionali del GSE”.

“Nel CdA, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2023, accanto al Presidente Paolo Arrigoni e all’Amministratore Delegato Vinicio Mosè Vigilante, siedono Caterina Belletti, Roberta Toffanin e Andrea Ripa di Meana”, sottolinea la nota.

“Il Presidente, l’Amministratore Delegato e i consiglieri ringraziano il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, per la fiducia accordata”, conclude la nota.

