VILLAGGIO COLDIRETTI DI COSENZA: IL POLESINE TESTIMONIA LA BIODIVERSITÀ CON IL MIELE DI FEDERICA VIDALI

VILLAGGIO COLDIRETTI DI COSENZA: IL POLESINE TESTIMONIA LA BIODIVERSITÀ CON IL MIELE DI FEDERICA VIDALI

A Cosenza per tre giorni c’è in mostra la biodiversità regionale che vale oltre 7 mld di euro

C’è anche il miele del Delta del Po di Federica Vidali, socia Coldiretti Rovigo, a testimoniare la biodiversità regionale al Villaggio di Coldiretti. È infatti in programma da oggi 10 marzo fino a domenica 12 a Cosenza l’evento targato Coldiretti conosciuto come “Villaggio”. I prodotti sono già arrivati in piazza dei Bruzi e lungo corso Mazzini e saranno esposti a cittadini e turisti che potranno vedere e toccare con mano la qualità, la grande scelta e le proprietà uniche del Made in Italy al cui successo nel mondo contribuisce una varietà incredibile di tipicità salvate dai custodi del territorio, gli operatori agricoli che conservano semi e competenze tecniche di allevamento e coltivazione. Un patrimonio di saperi e di sapori che portano ad un fatturato agroalimentare, solo nella nostra Regione, che ha superato i 7 miliardi di euro nel 2022, un dato importante che segna addirittura un +18,4% sul 2021.

Dal Veneto sono partiti: il tris della farina di mais veneto, giallo di Marano, Bianco Perla e Sponcio delle Dolomiti; il formaggio Asiago; il radicchio di Chioggia e il rosso di Treviso; il miele di Barena oltre al millefiori del Delta del Po della giovane socia Federica Vidali.

​