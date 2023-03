Mercoledì 15 marzo 2023, alle ore 20.30, le Caritas della delegazione Nord-Est (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto) organizzano l’incontro online Scintille di speranza tra le macerie, un momento di riflessione e testimonianza sulla situazione drammatica dei terremotati in Turchia e Siria.

Interverrann:

Laura Stopponi, responsabile dell’Ufficio Europa di Caritas Italiana,

Alessandro Cadorin e Danilo Feliciangeli, operatori di Caritas Italiana impegnati rispettivamente in Turchia e Siria,

e Giulia Longo, di Caritas in Turchia.

Le Caritas diocesane del Nord-Est propongono questo incontro per far conoscere la situazione in atto e le iniziative programmate per affrontare l’emergenza, quali sono le necessità e le criticità e come sostenere le attività in corso.

Sarà possibile seguire l’incontro in diretta, mercoledì 15 marzo alle 20.30, dal sito www.caritastarvisina.it oppure dal canale YouTube della Caritas Tarvisina (link diretto all’evento: https://youtube.com/live/KU293azJuEY).

Si possono sostenere gli interventi di Caritas Italiana attraverso la Caritas diocesana di Padova.

È possibile fare una donazione con bonifico bancario o bollettino postale (causale “Terremoto Turchia-Siria 2023”):

attraverso bonifico bancario intestato a Caritas – Diocesi di Padova presso:

Banca Etica filiale di Padova – IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009