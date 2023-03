Roma, Pellegrini a rischio col Sassuolo

Il centrocampista uscito infortunato dal match di Europa League contro la Real Sociedad



Roma, 10 mar. – Apprensione in casa Roma: Lorenzo Pellegrini ieri è stato costretto a lasciare il campo nella s Il capitano giallorosso è rimasto vittima di una forte contusione alla testa ed è stato immediatamente trasportato a Villa Stuart per gli accertamenti del caso.

Sottoposto ad una tac, che per fortuna ha dato esito negativo, il calciatore ha riportato comunque una ferita lacero contusa in zona fronto-parietale, sulla quale sono stati applicati dei punti di sutura e al momento la sua , anche se sicuramente farà di tutto per esserci.

