Naufragio Crotone, fratello vittima: “Meloni ci invita? Nessuno ci ha detto nulla”

Crotone, 10 mar. (Adnkronos) – “La presidente del Consiglio italiana ? Non ne so niente, nessuno ci ha detto nulla”. A parlare con l’Adnkronos è Habib Amini, un giovane afghano che nel naufragio di Cutro ha perso la sorella Jomgh Gol di 29 anni e il cognato Mohamed Arabzadeh di 31 anni. Habib aspetta da giorni il documento che permetta il trasferimento delle salme in Afghanistan. “Vediamo cosa succede oggi – dice – io dovrei tornare a lavorare in Germania”. Poi parlando dell’invito a Palazzo Chigi aggiunge: “Vediamo cosa dicono e poi decideremo”.

Intanto si terrà a partire dal prossimo 17 marzo l’incidente probatorio nell’ambito dell’. L’incipit probatorio riguarda al momento solo lo scafista minorenne di 17 anni di origini pakistane. Sono nove i testi chiamati a deporre all’incidente probatorio che proseguirà per tre giorni davanti al Gip del tribunale dei minori di Catanzaro.

