Rubano: Graduatoria sperimentazione del Fattore Famiglia

Con determinazione n. 2023/29/0135 del 03/03/2023 il capofila Comune di Padova ha approvato la graduatoria unica per l’Ambito relativa aI voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia di cui alla Delibera di Giunta Regionale Veneto n. 1609 del 19.11.2021.

In allegato sono consultabili gli elenchi delle domande idonee e delle domande escluse, redatti con riferimento al numero ID presente sulla domanda di contributo (Per i casi di richiedenti che hanno presentato domanda di contributo per più di un figlio, il codice ID è seguito da /1, /2, /3…. ai fini di distinguere le varie istanze).

L’elenco delle domande escluse comprende tutti coloro che non avevano i requisiti previsti dal bando in relazione a:

la frequenza di un servizio alla prima infanzia riconosciuto dalla Regione del Veneto;

il valore ISEE che, ricalcolato in seguito all’applicazione del Fattore Famiglia, è risultato superiore ad € 15.000,00.

Il Comune di Padova liquiderà il contributo direttamente a tutti i beneficiari entro il 31/03/2023.