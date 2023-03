Veneto Bike Forum 27-28 marzo 2023

Il cicloturismo: volano per lo sviluppo del territorio

Abbiamo il piacere di invitarvi all’evento Veneto Bike Forum, organizzato da Venicepromex su incarico della CCIAA di Padova in collaborazione con Confartigianato Imprese Padova dal titolo

“Il cicloturismo: volano per lo sviluppo del territorio” che avrà luogo il 27 e 28 marzo 2023 presso il Centro Culturale San Gaetano, Padova.

Dopo la preview di novembre presso Villa Selvatico a Battaglia Terme, si torna a parlare di cicloturismo con Veneto Bike Forum: due giorni di talk e workshop per operatori del settore e appassionati del mondo bike. L’evento è rivolto a tutti gli imprenditori del turismo in senso ampio del termine, per aiutarli a intercettare il target dei cicloturisti, italiani e esteri, al fine di generare un importante indotto economico per le piccole e medie imprese venete. La Regione del Veneto è la più visitata d’Italia, grazie alla presenza di città d’arte, mare, montagna, laghi: come possono quindi i Tour Operator attrarre i cicloturisti e non per offrire loro un’esperienza di qualità nella nostra Regione?

Quali sono le strategie per diventare Bike Hotel di successo cogliendo le opportunità offerte dal cicloturismo?

A queste ed altre domande cercheremo di dare delle indicazioni pratiche e operative nella due giorni di lavori (vedi programma allegato) moderati da Marco Mazzocchi, giornalista sportivo.

Durante la prima giornata Pierpaolo Romio, Founder e CEO di Girolibero ci racconterà il valore dell’esperienza nel costruire un’offerta di viaggio unica per i cicloturisti; Silvia Livoni, esperta in Marketing Territoriale e Bike Hub spiegherà come diventare una destinazione ideale per i cicloturisti; Angelo Furlan, ex ciclista professionista, parlerà di come la bici porti cultura e innovazione; Patrizio Bof, Founder di InfiniteArea e del Bike Hotel The Foscarini racconterà l’importanza dell’accoglienza personalizzata per i cicloturisti; Manuel Vecchiato, Co-founder dell’app Wamii porterà l’innovazione al centro del suo intervento; Mauro Giovanni Viti, Direttore Direzione Turismo Regione Veneto ci illustrerà come scoprire il Veneto in bici attraverso le infrastrutture ciclabili della regione; Gianluca Santilli, Avvocato e Presidente dell’Osservatorio Bike Economy e Pierangelo Soldavini, Giornalista del Sole 24 Ore nel loro intervento parleranno dell’opportunità di business e sviluppo per il territorio che porta la Bike Economy; Carmen Gurinov, Founder di Viaggiare Curiosi porterà l’esempio delle Terme e dei Colli Euganei.

Al pomeriggio avranno luogo due workshop: uno dedicato ai Tour Operator e l’altro ai Bike Hotel, tenuti rispettivamente da Pierpaolo Romio, Founder e CEO di Girolibero e da Silvia Livoni, esperta in Marketing Territoriale e Bike Hub. Tali incontri, a numero chiuso, sono pensati per creare momenti di riflessione con l’obiettivo di delineare percorsi che gli imprenditori possano mettere in pratica fin da subito.

Nella seconda giornata di lavori è prevista la restituzione delle riflessioni e linee strategiche emerse durante i due workshop a cura di Pierpaolo Romio e Silvia Livoni.

A seguire è previsto un talk con Marcello Pertosa, Industry Manager di Google che fornirà alcuni suggerimenti su come raggiungere i potenziali clienti; Roberto di Vincenzo, Presidente di Isnart, parlerà della leadership del Veneto nel Bike tourism; Filippo Pozzato, Imprenditore e ex ciclista professionista, racconterà del binomio cicloturismo – eventi; Giuseppe Salinari, COO gruppo WPP Italia darà linee guida su come comunicare al meglio il cicloturismo; Piero Nigrelli, Direttore Generale di ANCMA parlerà del mondo bike in cifre; Ivan Aggazio, Direttore Regionale Veneto Trenitalia illustrerà come il treno possa essere alleato del cicloturista.

Per iscriversi all’evento cliccare qui, entro il 20 marzo.

L’evento è a partecipazione gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Programma Veneto Bike Forum

Per maggiori informazioni si prega di contattare Giulia Barina | [email protected] | 049 8208139 – 340 6091599.

(Confartigianato Imprese Padova)