Pogba non convocato per l’Europa League. Ma…

Roma, 9 mar. Paul Pogba non convocato contro il Friburgo per un motivo ben preciso.La gara, in calendario questa sera alle ore 21:00, vedrà l’assenza di un top della rosa.

Gli ultimi rumors attorno al giocatore raccontano di un’esclusione per motivi disciplinari. Il centrocampista francese, infatti, si sarebbe presentato in ritardo alla sessione di allenamento di ieri e per questo Allegri l’avrebbe tenuto out per la gara di questa sera. Nessun problema fisico, dunque. Una news che fa tirare un sospiro di sollievo ai fantallenatori.

